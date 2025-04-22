Genç Gözaltına Alındı

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabında "Kayserililer neredesiniz? 2 gündür sesiniz çıkmadı. Hakkınız gasbediliyor, farkında değil misiniz? Uyan Kayseri uyan" ifadelerini paylaşan 22 yaşındaki genç hakkında, "suç işlemeye alenen tahrik" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

CHP'nin İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından, yurt genelinde geniş çaplı protestolar düzenlendi.

S.K. (22) de İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından kişisel X hesabından, "Kolektif mücadele olmadan devrim olmaz. Kayserililer neredesiniz? 2 gündür sesiniz çıkmadı. Hakkınız gasbediliyor, farkında değil misiniz? Uyan Kayseri uyan" şeklinde paylaşımda bulundu. S.K, ayrıca yine sosyal medya hesabından "Kurtuluş yok tek başına" yazısı bulunan bir fotoğrafı da "Kayseri'de eylemde bunu elimde tutacağım" notuyla paylaştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının bu paylaşımlar üzerine hakkında soruşturma başlattığı S.K. gözaltına alındı. İfadesinde özetle, paylaşımlarının suç unsuru barındırmadığını belirten S.K, daha sonra serbest bırakıldı.

6 aydan 5 yıla kadar hapis istemi

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre başsavcılık S.K. hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianamede, Yargıtay 8. Dairesi'nin bir kararına atıf yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Somut olayda da şüphelinin herkese aleni bir şekilde yaptığı paylaşımda suç işlemeye alenen tahrik ettiği, şüphelinin paylaşımının ifade özgürlüğü sınırını aştığı, şüphelinin kullandığı sosyal medya X hesabından alenen suç işlenmesi amacıyla tahrikte bulunduğu, eylemin 'suç işlemeye tahrik' suçuna vücut verdiği, ikrarlı şüpheli ifadesiyle tutarlı siber uzmanlık raporundan müsnet suçun sübut bulduğu, şüphelinin isnat edilen suçları işlediği hususunda iddianame düzenlemeye yeterli şüphe oluştuğu anlaşılmıştır."

İddianamenin kabulü halinde S.K. 6 aydan 5 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkacak.