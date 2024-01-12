Genç ilçesinde afet konutlarının tapuları sahiplerine teslim edildi

Genç ilçesinde 1993 yılında yapılan afet konutlarının tapuları verildi.
Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yapılan afet konutlarının hak sahipleri, Hükümet Konağı toplantı salonunda düzenlenen tören ile tapularına kavuştu.
Genç Kaymakamı Muhammet Güzel ve törene katılan yetkililer tarafından hak sahiplerine tapuları teslim edildi.
Törene, Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, İlçe Tapu Müdürü Sedat Yakuphanoğlu, İlçe Milli Emlak Şefi İlhami Atan, Yenişehir Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Sarıoğlu ve hak sahipleri katıldı.
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