Genç İmam Hatip Lisesi Pansiyonunda Yangın

Bingöl'ün Genç ilçesinde bulunan Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Lisenin pansiyonunda dün gece yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Öğrencilerin kalmadığı bir bölümde başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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