Genç Kadın Tamirci Başarı Hikayesi
Genç Kadın Tamirci Başarı Hikayesi

Genç Kadın Tamirci Başarı Hikayesi
17.02.2026 10:33
Amine İnce, 21 yaşında otomobil tamircisi olarak kadınların sektördeki yerini güçlendiriyor.

HADIMKÖY'de 15 yaşında stajyer olarak başladığı otomobil tamirciliğinde profesyonelleşen Amine İnce (21), Türkiye'nin ağır vasıta ve binek oto alanındaki kadın tamircilerden biri. Çevresindekilerin 'Yapamazsın' ön yargılarına karşı uzun yıllar çalışarak sanayide tanınır hale gelen İnci, ağır vasıta ve binek araçların arıza tespitinden onarımına kadar tüm süreçleri tek başına yürütüyor. İnci, "Önceden çok şaşırıyorlardı şu an alıştılar. 'Kadın bu mesleği yapar mı' diye ithamlarda bulunuyorlardı. Pembe eldivenleri gördüğünde dalga geçiyorlardı ama artık çok alıştılar. Hatta 'Pembe eldivenli ustamız' diye de çağırdıkları oluyor. Kadınlara tavsiyem de şudur; sadece korkmasınlar; istedikleri o adımları atsınlar. Erkeklerin değil de kadınların çoğunlukta olduğu bir garaj açmak istiyorum" dedi.

Erkek egemen yapıya dikkat çeken İnce sektördeki çalışan kadınları pembe eldivenleriyle temsil ettiğini belirtti. İnce, "Önceden pembe eldivenleri gördüğünde dalga geçiyorlardı ama artık çok alıştılar. Hatta 'Pembe eldivenli ustamız' diye de çağırdıkları oluyor. Kadınlara tavsiyem de şudur; sadece korkmasınlar; istedikleri o adımları atsınlar. Kendi tamir dükkanımı ve belki buraya sadece kadınların teknisyenlik yapabileceği, erkeklerin değil de kadınların çoğunlukta olduğu bir garaj açmak istiyorum."dedi.

SANAYİYE 15 YAŞINDA ADIM ATTI

Mesleğe 15 yaşında başladığını belirten Amine İnce, " İlgimin olduğunu aslında hızı seviyorum, arabaları seviyorum. Yaşıtlarım annecilik hemşircilik oynarken ben daha çok araba üzerine yoğunlaştı. Ailemde de bu mesleği yapan hiçkimse yok; erkek tarafından da kadın tarafından da tekim.Babadan geçme bir mesleğim yok maalesef. Severek yapıyorumm mesleğini. Arabalar benim için hız tutkusu. O mekanizamayı meerak ediyorum. Şöyle bir motivasyonum var hayatımda; tamir etmediğim hiçbirşeyi kullanmak istemiyorum. " dedi.

' "YAPAMAZSIN" DEDİLER'

İnce, " Bu işe öncelikle binek araçlarda başladım. 15 yaşında 2020'de başladım. Tabii önce stajyerlik yaptım sanayide çalıştım. Sonrasında hep yetkili servislerde kurumsal şirketlerde çalıştım. Önceden çok şaşırıyorlardı şu an alıştılar. Öncesinde şaşırıp 'Kadın bu mesleği yapar mı' diye ithamlarda bulunuyorlardı. Hatta 'Yapamazsın' dediklerini de biliyorum. Çok zor durumlar yaşadığım zamanlar da oldu. Şu an artık günümüzde kadın teknisyenlik, kadınların bu mesleğe yönelmesi çok fazla olduğu için insanların artık toplumsal algıyı yıktığımızı düşünüyorum. Yıkmaya da devam edeceğimizi düşünüyorum. Bizim sektörde şu an ağır vasıtada kadın olarak çok fazla bu mesleği yapan kimse yok. Yurtdışında evet çok var ama Türkiye'de çok sayılı var; olanlar da pek fazla bilinmiyor maalesef. Ben alanımda ilk ve tek kadın teknisyen olarak yer alıyorum. Benden sonra tabii bu sektöre gelen arkadaşlarım oldu, birçok kız arkadaşımı yönlendirdiğim de oldu. Severek yapıyorum mesleğimi. Bu işle uğraştığım zaman her ne kadar böyle stresli de olsam ya da mutsuz da olsam bu işe adım attığım an, 08.45'te mesai başlıyorsa o sırada ben mutlu oluyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum ama heyecan veriyor, mutluluk veriyor, motivasyon sağlıyor bana. Babam çok destek oldu, sonrasında annem tabii kadın olduğum için bu meslekte de erkek sektörü olduğu için istememişti. Fakat yapabildiğimi, başarabildiğimi gördükten sonra hem annem hem de babam birçok şekilde desteklediler beni" dedi.

'KADINLARIN ÇOĞUNLUKTA OLDUĞU BİR GARAJ AÇMAK İSTİYORUM'

Ağır vasıta araçlarda çalılştığını söyleyen İnce, "Birçok araçtan anlıyorum aslında. Bineklerde özellikle üst segment araçlarda daha çok yoğunluk sağladım. Ağır vasıtada da birçok marka araçlardan anlıyorum. Bir araç geldiğinde işte çıkan sesten hangi arızayı verdiğini, hangi arızadan hangi parçayı değişmemiz gerektiğinin tespitini yapabiliyorum. Şu an yaşım çok genç ama ileride kendi garajımı açmak istiyorum. Kendi tamir dükkanımı ve belki buraya sadece kadınların teknisyenlik yapabileceği, erkeklerin değil de kadınların çoğunlukta olduğu bir garaj açmak istiyorum. Şu an erken olabilir maddi durumdan kaynaklı veya manevi sebeplerden dolayı ama ileride kesinlikle bu hedefime ulaşacağıma inanıyorum" diye konuştu.

'BİRÇOK BASKIYA RAĞMEN İYİ YERLERE GELDİM'

Çeşitli baskılar yaşadığını da dile getiren İnce, "Toplumumuzda maalesef 'Erkek sektörü' dedikleri için kadınların bu mesleği hiçbir şekilde yapamayacağını düşünüyorlar; ama benim kendi düşüncem bence bu tarz birşey yok. Erkekler tamamıyla bu mesleği kadınların erkeklerden daha iyi yapabileceğini düşündüğü için korkuyorlar ve geri çekilmek istiyorlar. Ben şunun farkındayım ki gerçekten bu mesleği isteyen ve bir sefer adım atan bütün kadın arkadaşlarım çok iyi yerlere geliyor. En büyük örneği de benim. Ben birçok baskıya rağmen çok iyi yerlere geldiğimi düşünüyorum. Birçok erkekten de daha iyi durumda olduğumu düşünüyorum" dedi.

" 'PEMBE ELDİVENLİ USTAMIZ" DİYE ÇAĞIRIYORLAR'

Sektörde çalışan kadınları pembe eldivenlerle temsil ettiğini ifade eden İnc, "Kendime has bir tarzım olduğunu düşünüyorum. Bu erkek egemen sektörde de kadın olarak kendimi ve diğer kadın arkadaşlarımı pembe renkle temsil ettiğimi düşünüyorum. Bunlar benim için apayrı birşey çünkü sektörde birçok erkek arkadaşımız var. Daha çok mavi renk erkekleri andırdığı için ben de kadınların da bu sektörde olduğunu gösterebilmek için bu sektöre pembe eldivenlerimi soktum. Şunu düşünüyorum; önceden pembe eldivenleri gördüğünde dalga geçiyorlardı ama artık çok alıştılar. Hatta 'Pembe eldivenli ustamız' diye de çağırdıkları oluyor. Kadınlara tavsiyem de şudur; sadece korkmasınlar. İstedikleri o adımları atsınlar. Her zaman arkamızdan konuşacaklar olacak illa ki, yapamayacağımızı söyleyecekler ama maalesef söyledikleri şeyler doğru değil; çünkü yapabiliyoruz. Hem de onlardan daha iyi başardığımız için zaten bizi bu meslekte istemiyorlar diye düşünüyorum ben" dedi.

Kaynak: DHA

Otomobil, Türkiye, Güncel

Genç Kadın Tamirci Başarı Hikayesi

11:44
Genç Kadın Tamirci Başarı Hikayesi
