Genç Kalemler Derneği: Türk Kültürüne Köprü

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Kuzey Makedonya'da, Türklerin yoğun yaşadığı Gostivar'a bağlı Aşağı Banisa köyünde 2010'da kurulan Genç Kalemler Derneği, eğitim, kültür, spor ve yardımlaşma alanlarında faaliyet gösteriyor.

Logosunda ay yıldız bulunan ve kuruluşundan bu yana, Makedonya'da azınlıkta olan Türklerin dini ve milli değerlerini korumayı amaçlayan dernekte gençler aktif bir şekilde yer alıyor. Dernek, öğrencilerin eğitimini Türkiye'de yapması konusunda da bir köprü görevi üstleniyor. Türkiye'de okuyup, üniversite eğitimini tamamlayan gençler, daha sonra dernek bünyesinde çeşitli görevlerde bulunuyor.

"Çeşitli faaliyetlerle gençlere hitap etmeye gayret gösteriyoruz"

Dernek Başkanı Beytullah Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Derneğin ismi, gençlere daha fazla hitap edebilmesi ve gençlerin daha fazla eğitime yönlenmesi için 'Genç Kalemler' olarak seçildi. Logomuzda göründüğü gibi ay, yıldız var. Ay, yıldız Türklüğü, yeşil renk İslam'ı ve içerisinde yer alan farklı renkteki kalemler farklı görüşleri temsil etmekte." dedi.

Derneğin faaliyet gösterdiği alanlara değinen Yusuf, şu bilgileri verdi:

" Eğitim, kültür sanat, yardımlaşma ve spor alanlarında faal olmaya çalışıyoruz. Derneğimiz genelde genç üyelerden oluşmakta. Eğitim alanında, 130'u aşkın öğrenciye Türkiye'de okumaları için köprü görevi üstlendik. Oraya okumaya giden gençler, bugün tahsilini tamamlamış bir şekilde geri dönerek, şu anda derneğimiz için hizmet vermekte. Kültür ve sanat alanını beraber tutarsak, tiyatro gruplarımız, folklor ekibimiz ve dijital medya ortamındaki dergi çalışmalarımızla gençlere hitap etmeye gayret gösteriyoruz."

Yusuf, sporda 2015'te Kuzey Makedonya'nın tamamında daha fazla gence ulaşabilmek adına bir futbol kulübü kurduklarını aktararak, "Derneğimiz gibi, futbol kulübü de gençlerin inisiyatifinde kuruldu. Makedonya'nın her yerinde oynadığımız deplasman maçlarında artık Türk bayraklı taraftarlar bizi karşılamaya başladı. Bu da bizim ne kadar doğru bir adım attığımızı gösterdi." diye konuştu.

"Makedonya'da Türk olmak çok zor bir şey"

Bayramlar ve anma törenlerine de değinen Yusuf, "Kurban Bayramı organizasyonlarımızla ramazanda kumanya paketi yardımlarımız, gençlerimizle sürekli yaptığımız geleneksel çalışmalarımızdandır. Bizim derneğimizin geleneksel bazı yıllık programları da var. Bunların en önemlisi 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni anma programıdır. Bu programda gerek camimizde dualar edilir, gerekse gençlerimiz o dönemin askeri kıyafetleriyle Gostivar'da turlar atar. Böyle zaferi kutlarız." ifadelerini kullandı.

Beytullah Yusuf, derneğin hem dini hem de milli konularda çok hassas olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Makedonya'da yaşamakla Türkiye'de yaşamak arasında büyük fark var. Sabah Makedonya bayrağı altında uyanmak ile Türkiye bayrağı altında uyanmak çok farklı şeyler. Makedonya'dan Türkiye'ye doğru bakacak olursak, buradaki insanların hem Türkiye'ye hem Türk bayrağına büyük bir özlem ve heyecanla baktığını görürüz. Makedonya'da Türk olmak çok zor bir şeydir. Çünkü hep ikinci sınıf muamelesi gören bir topluluğuz. Bu arayı kapatmak için gençlerimiz, bizler, hepimiz, en fazla eğitime önem vermekteyiz. Eğitim yoluyla bu aradaki farkı kapatmak istiyoruz. Kapatmaya başladığımızı da zaman bize göstermekte. İnşallah devamında da eğitim yoluyla aradaki bu uçurumu kapatacağız. 30 yıl önce, bölgemizde parmakla sayılı eğitimcimiz varmış. Ama bugün her alanda hem eğitimde hem tıpta hem daha farklı yerlerde kendi kadrolarımız var. İşte bu kadroları yetiştirmek, daha da fazla büyütmek için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız."

Dernek bünyesinde bir tiyatro grubu oluşturduklarını ve kendi kültürlerinden oyunlar sergilediklerini söyleyen Yusuf, folklor gruplarının ise Rumeli müziğini yaşatmak için çeşitli çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Yusuf, eğitimini tamamlayan gençlerin sürekli yeni fikirlerle derneğe geldiğine dikkati çekerek, "Biz de bu yeni fikirleri gerçekleştirmek için hem maddi hem manevi, onların yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. İleriye dönük dergi gibi daha birçok projemiz var. Yakın zamanda olmasa bile, derneğimizin küçük bir medya kuruluşu olması bizim için daha iyi olacaktır. Çünkü yaptığımız faaliyetleri daha iyi tanıtabilmek, daha fazla insana ulaşabilmek için şu anda hedefimiz, küçük bir medya kuruluşu oluşturmak. İnşallah bunu da başarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Dernek çalışmalarına Türkiye'den de destek beklediklerini dile getiren Yusuf, "Yeni jenerasyonların içinde hep bir Türkiye aşkı olması için Türkiye'nin de desteğini beklemekteyiz." dedi.