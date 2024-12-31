Genç Parti Genel Başkanı Şahindur'dan Tepki: "Onların Gündemi Yurttaşın Geçim Derdi Değil, Öcalan'ın Nasıl Serbest Kalacağını Tartışıyorlar"

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(ANKARA) - Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, yeni yıl dolayısıyla yaptığı açıklamada iktidara tepki göstererek, "İktidar 2025 için verilen asgari ücret zammını daha 2025'e girmeden yaptığı yüzde 50'ye varan zamlarla çoktan geri aldı bile. Onların gündemi yurttaşın geçim derdi değil. Onlar bugünlerde terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın nasıl serbest kalacağını ve nerede 'ikamet' edeceğini tartışıyorlar! Beylerin çocukları, yakınları hiç askerlik yapmadığından, bu tartışmaların insanımızı nasıl incittiğini bilmiyorlar" ifadesini kullandı.

Genç Parti lideri Şahindur, yeni yıl dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmesiyle devam eden gelişmeleri değerlendirdi. Şahindur, şunları kaydetti:

"Türkiye 2025'e ekonomik krizle, yoksullukla giriyor. Ama siyasetin Türkiye'yi yönetenlerin ve onlara 'ana muhalefet' edenlerin gündemi elbette bu değil. Asgari ücret tartışması bile bir mitingle kapanmış gibi görünüyor. O mitingde duyduğumuz 'İktidarı size dar ederiz' söylemi, günü kurtarmaktan öteye geçmiyor. Söyleyeninin bile inanmadığı sözlere artık yurttaşın karnı tok çünkü. Gerisi fahiş zamlar, gerisi enflasyona daha da kurban edilen milyonlarca emekçi… İktidar 2025 için verilen asgari ücret zammını daha 2025'e girmeden yaptığı yüzde 50'ye varan zamlarla çoktan geri aldı bile! Ama başta dediğim gibi onların gündemi yurttaşın geçim derdi değil. Onlar bugünlerde terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın nasıl serbest kalacağını ve nerede 'ikamet' edeceğini tartışıyorlar! Beylerin çocukları, yakınları hiç askerlik yapmadığından, bu tartışmaların insanımızı nasıl incittiğini bilmiyorlar çünkü. Astsubay Başçavuş Semih Özbey'i hatırlar mısınız? Terör örgütü tarafından kaçırılıp 6 yıl boyunca tutsak edildikten sonra şehit edilen Semih'in anne ve babasının yeni yıldan dilekleri ne mesela, hiç düşündünüz mü? Çünkü Semih şehit olduğunda 'Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün' demiştiniz. Bırakın Karayılan'ı yakalamayı, şimdi siz Öcalan'ı serbest bırakmanın hayallerini kuruyorsunuz! Teröre kurban verdiğimiz binlerce öğretmenimizi, memurumuzu da unuttular. Şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı, daha 24 yaşında bu devlete, bu devletin çocuklarına hizmet verirken terör kıymıştı ona da. Kahramanmaraşlı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in haberi, ailesine bir çadırda verilebilmişti. Çünkü ailesi depremde evlerini kaybetmişti. Suriye'de şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın acılı babası Mehmet Kılıç'ı hatırlayın. Bugünleri görmeden bir yıl önce bu dünyadan göçtü ama o bakışlarını unutan var mı? İktidar ve onun uslanmaz takipçileri, 2025'e asker, polis, öğretmen ve çocuk katili terörist başıyla kucaklaşarak girmeye çalışsın, biz özellikle yeni yıla şehitlerimizi ve onların geride bıraktıkları ailelerini hatırlayarak girelim. Yeni yıla sözümüz olsun; canımıza kastedenlerle, ülkemizin düşmanlarıyla dost olanlarla uzlaşmayacak, anlaşmayacağız!"