Gençler Ankara Meclisi\'ni Simüle Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, "simülasyon etkinliği" kapsamında görevini 4 Mayıs'a kadar gençlere devretti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, MAYA Genç Düşünce Platformu işbirliğiyle düzenlenen "Ankara Belediye Meclis Simülasyonu", ülkenin farklı üniversitelerinden 150 öğrenciyi bir araya getirdi.

Belediyelerin yaptığı meclis çalışmalarını deneyimlemeyi sağlayan simülasyon etkinliği kapsamında, ABB Meclisi Başkanvekili Ertan Işık, görevini 4 Mayıs'a kadar platformun üniversiteler komisyonu başkanı Harun Reşit Öcal'a devretti.

Katılımcılar, etkinliğin ilk gününde belirlenen partilere dağıtıldı ve Meclis'te görevlerini bu partilerin görüşleri doğrultusunda yerine getirmeye başladı.

Meclis üyeleri, komisyonlara katılarak şehrin gelişimi ve iyileştirilmesi için öneriler hazırlarken, bu önergeler divana sunuldu ve oylamadan geçti.

Simülasyonun işleyişine ilişkin kısa bilgilendirme yapılan programda, ardından yine temsili olarak parti genel başkanları, başkanvekilleri ve grup sözcüleri seçildi.

Parti genel başkanları, genel kurulda 3 dakikalık konuşmalar yaparak görüşlerini açıkladı. Komisyonlara dağıtılan üyeler, önergeleri tartışmak üzere çalışmalarına başladı.

Meclis Birinci Başkanvekili Işık, yaptığı açıklamada, "Şahsi ve kişisel bir mesele olmadan Ankara'nın ve memleketin meselelerini kendine dert edinmiş bu topluluk, buraya gelen istisna bir topluluktur. Böyle bir inisiyatif aldığınız için hepinizi tebrik ediyorum." dedi.

Harun Reşit Öcal ise Ankara'nın yerel sorunlarına dair önergeler sunacaklarını belirterek, "Bunlar üzerine tartışıp çözüm bulmaya çalışacağız. Ekip çalışması ruhunu aşılayacağız. Okudukları, yaşadıkları kentlere aidiyetlerini artırmaya çalışacağız." diye konuştu.