Gençler Diplomasiyle Tanışıyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Uluslararası İlişkiler ve Medeniyet Araştırmaları Topluluğu'nun "Genç Ahiler Diplomatlık Yolunda" projesi kapsamında öğrenciler mesleği yakından öğreniyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin ve öğrenciler, proje kapsamında Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Çetin ve beraberindeki öğrenciler, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ı ziyaret etti.

Türkiye'nin küresel arenadaki rolü ve dış politika öncelikleri konusunda bilgi veren Oktay, gençlerin sorularını da yanıtladı.

Topluluk üyeleri, daha sonra TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk'le görüşerek, Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerinin tarihi, mevcut durumu ve geleceği hakkında bilgi aldı.

Dış Politika Enstitüsü Başkanı emekli Büyükelçi Hüseyin Diriöz'le de bir araya gelen öğrenciler, dış politika alanındaki eğitim imkanları ve kariyer basamakları hakkında bilgi aldı, diplomatlık mesleğiyle ilgili sorularına da yanıt buldu.

Çetin ile Uluslararası İlişkiler ve Medeniyet Araştırmaları Topluluğu Başkanı Nebi Dal, ziyaretlerde plaket ve fakültenin akademik yayınlarını içeren dergileri takdim etti.