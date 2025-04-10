Gençler Geleceğin Umudu

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Gençlerden oy alamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Bu yüzden baskıyı artırıyorlar. Gençliğe umut değil, korku vaadediyorlar. Ama boşuna. Bu ülkenin gençleri tutsak değil; bu ülkenin umudu ve geleceğidir. ve biz, CHP olarak, o geleceği karanlığa teslim etmeyeceğiz" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Türkiye'de gençlerin, umutsuzlukla, baskıyla ve borçla sınandığını, AK Parti iktidarının gençlerden korktuğunu, çünkü artık onlara sunacak bir gelecek vaadi kalmadığını belirtti.

Gençlerin sistematik biçimde dışlandığını ve susturulmaya çalışıldığını ifade eden Kış, şunları kaydetti:

"Üniversiteden mezun olan gençler KYK borçlarıyla boğuşuyor, iş bulamıyor. Hakkını aradığında ise karşısına cop, gözaltı ve ters kelepçe çıkıyor. Çünkü Saray rejimi gençleri bir tehdit olarak görüyor. Gençlerden oy alamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Bu yüzden baskıyı artırıyorlar. Gençliğe umut değil, korku vaat ediyorlar. Ama boşuna. Gençlerin sesini kısmaya çalışan bu baskıcı zihniyet başarılı olamayacak. Ne yaparlarsa yapsınlar, boşuna. Baskıyı artırdıkça biz daha da çoğalacağız. Gençler diz çökmeyecek, susmayacak, biat etmeyecek.

Bu ülkenin gençleri tutsak değil; bu ülkenin umudu ve geleceğidir. ve biz, CHP olarak, o geleceği karanlığa teslim etmeyeceğiz."