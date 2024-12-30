Gençler için 2024 yılı endişe dolu

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(ANKARA) - CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, 2024 yılının gençler için ekonomik kriz, işsizlik ve gelecek kaygısıyla geçtiğini belirterek "Gidişat değişmezse gençler açısından 2025 yılı, 2024 yılını aratacak" dedi.

CHP Bartın Milletvekili Bankoğlu, yaptığı yazılı açıklamada 2024 yılının gençler için ekonomik kriz, işsizlik ve gelecek kaygısıyla geçtiğini belirtti. Bankoğlu, şunları kaydetti:

"2024 yılının bitmesine günler kala, gençler için 2024 yılının muhasebesini yapmamız gerekiyor. Cumhuriyetimizin 2'nci asrında 'Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak' diyen iktidar, yaptıkları ve yapmadıklarıyla gençleri yüzyıllık sefalete mahküm etti. Bu yıl, kazandığı halde okula kaydını yapmayan, okulunu bırakan veya mezun olduktan sonra iş bulamayan gençlerin yılı oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girip üniversiteye yerleşme hakkı kazanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 1 milyon 85 bin 96'sı hiç tercih yapmadı. Ayrıca, yerleştirilen 638 bin 622 öğrenci üniversiteye hiç kayıt yaptırmadı. 2 bin lira krediyle öğrenci barınma ihtiyacını mı karşılasın, beslenmesini mi düşünsün, eğitim masraflarını mı karşılasın, sosyal hayatını mı yaşasın. Okula kayıt yaptırıp bitirse bile torpilsiz iş bulamayacağından emin olduğu için gençler hem örgün hem de akademik eğitimden uzaklaştı.

"4,1 milyon genç 'ev genci' olarak iktidar tarafından yok sayılmış durumda"

22 yıllık iktidarında, 200'den fazla üniversite açarak akademinin niteliğini artıracağını düşünen iktidar, yurt sorununu öngöremediği için küçücük odalara yatak atarak yurtlara koğuş sistemini getirdi. 4 kişilik odalarda 8 kişi kalan öğrencilerden, sıcak suyun dahi bulunmadığı yurtlarda beş parasız işsiz kalacağını bile bile bilim insanı olmasını beklediler. Gençlerin okulu bırakma, kayıt yaptırmama gerekçelerinin bu açıdan da değerlendirmek gerekmektedir. Okulu bırakan öğrencilerin eğitimi bırakıp işe girdiği düşünülmesin. DİSK'in raporuna göre 2024 yılında Türkiye'de 15-24 yaş arası gençlerin yüzde 34,9'u ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Bu oran, yaklaşık olarak 4 milyon 130 bin gence tekabül ediyor. 15-29 değil, hayatın en dinamik yaşlarında yani 15-24 yaş aralığında tam 4,1 milyon genç 'ev genci' olarak iktidar tarafından yok sayılmış durumda. Bu yaş aralığını 15-29'a çektiğimizde bu sayı 6 milyon 200 bin sayısına yükseliyor. Bütçeye baktığımızda bu insanlara ilişkin tek bir projenin, planlamanın olmadığını görüyoruz. Plan Bütçe Komisyonu'nda da Genel Kurul'da da sorduk, ne sarayın ne bakanın böyle bir derdi, böyle bir gündemi var.

"Gençler sosyal hayatın olmadığı, mutsuz bir yılı geride bırakıyor"

2024 yılı gençler için korku, endişe ve baskı ortamında yoksulluk ve gelecek kaygısıyla geçti. Gençler bu yılı ya işten eğitimden uzak ailesine bağımlı durumda, ya üniversitede günlük 66 lira ile hayatta kalmaya çalışarak, ya da asgari ücretle uzun çalışma saatleriyle karın tokluğuna çalışarak, sosyal hayatın olmadığı, mutsuz bir yılı geride bırakıyor. Gençlerden çalınan hayatların bedelini ülkemiz belki yıllarca ödemek zorunda kalacak. Genç nüfusun giderek azaldığı ülkemizde hamasetten başka söylem ve politika üretemeyenlerin bu ülkeye bedeli gün geçtikçe daha ağır olacak. En azından Meclis'ten geçen bütçeye ve iktidarın söylemlerine bakarak 2025 yılında da bir önceki yılın eksikliklerinin sürdürüleceğini görüyoruz. Ancak gençliğin eylemselliği, yaratıcılığı, dinamizmi bu gidişatı er geç değiştireceğine inancımız tam. CHP olarak gençlerin hayatını istedikleri gibi yaşamasının önündeki tüm engellerin aşılması için mücadelemiz sürecek. 2025 yılının tüm ülkemiz ama en çok da gençler için umutlu ve mutlu geçmesini diliyorum."