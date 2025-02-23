Gençler MSÜ Sınavı Öncesi Kar Eğlencesi ile Stres Attı - Son Dakika
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Gençler MSÜ Sınavı Öncesi Kar Eğlencesi ile Stres Attı

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Rize'de gençler, Milli Savunma Üniversitesi sınavı öncesinde kartopu oynayarak heyecanı unuttular. Yoğun kar yağışı altında eğlenceli anlar yaşadılar.

23.02.2025 01:10  Güncelleme: 01:17
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MSÜ sınavına girecek olan gençler kartopu oynayarak heyecanı unuttu

RİZE - Rize'de gençler, Milli Savunma Üniversitesi sınavı öncesinde kartopu oynayarak stres attılar.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı Rize'de de tüm şehri beyaza bürüdü. Köy ve mahalle yollarında kar nedeniyle İl Özel İdaresi ve belediyeler tarafından kar temizleme çalışmaları yürütülürken vatandaşlar da saat fartketmeksizin genç yaşlı demeden karın tadını çıkartıyor. 23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesi sınavı öncesi stres atmak isteyen gençler de 28 Ağustos Fetih Parkı'nda karın tadını çıkartarak doyasıya eğlendi.

Sınav öncesi stres atmak için arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini ve stres attıklarını dile getiren Hüseyin Güveli, "Yarın sınavımız var. Öncesinde stres atalım dedik ve karın tadını çıkartıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da yağmıştı ama bu kadar fazla değildi. Bu yıl daha iyi yağdı ve bizde değerlendirelim dedik. Arkadaşlarımla karın tadını çıkartıyorum" dedi.

Mehmet Soykan Fırat isimli bir diğer genç ise Rize'de kar eğlencesi yaşamayalı uzun zaman olduğunu kaydederek, "Sınav öncesi karın tadını çıkartıyoruz. Eğleniyoruz, stres atıyoruz. Yarın önemli bir sınavımız var. Bizde o nedenle biraz kafa dağıtalım dedik. Kar görmeyeli epey bir zaman olmuştu. Hiç bu kadar tutmamıştı. İlk kez bu kadar tuttu. Arkadaşlarım da çağırınca bende hemen indim ve karın tadını çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karla eğlenerek vakit geçirmek için sürekli arkadaşlarıyla birlikte kartopu oynayarak vakit geçirdiklerini ifade eden Aylin Yılmaz da, "Kar çok hoşuma gitti. Arkadaşlarla beraber toplandık hemen eğlenmek için buraya geldik. Çok sevindik. Eve hiç girmiyoruz hatta her gün dışarıdayız. Yarın da önemli bir sınavımız var. Heyecanı üzerimizden atalım dedik. İnşallah hasta olmayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gençler MSÜ Sınavı Öncesi Kar Eğlencesi ile Stres Attı - Son Dakika

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