Gençlerden Ulaşımda Yeni Fikirler - Son Dakika
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Gençlerden Ulaşımda Yeni Fikirler

Gençlerden Ulaşımda Yeni Fikirler

Bakan Yardımcısı Boyraz, AR-GE yarışmasının yılda iki kez yapılacağını ve gençlerin katkısının önemli olduğunu belirtti.

12.02.2025 17:47
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası AR-GE Projeleri Fikir Yarışması'nı yılda iki defa yapacaklarını belirterek, "Buna sizlerden destek bekliyoruz. Sizlerin katkılarınız bizim için çok önemli. Bu projeyi de inşallah yakın zamanda sonuçlandırıp ikincisini de nisan ayında başlatacağız." dedi.

Boyraz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan gençlik festivali (U FEST) kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen " Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" konferansına katıldı.

Boyraz, burada yaptığı konuşmada, gençlerle ilgili proje geliştirdiklerini belirterek, "(Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası AR-GE Projeleri Fikir Yarışması) Ulaşımda bir hikaye yazıyoruz. Bu hikayenin bir bileşeni de gençlerimiz olsun istiyoruz. Teknolojiden, tasarımdan, blockchain ve yapay zekadan anlayan zehir gibi gençlik var. Gençlerin fikirlerine destek olmak istedik. Bu yıl da yapıyoruz, senede iki defa yapacağız. Buna sizlerden destek bekliyoruz. Sizlerin katkılarınız bizim için çok önemli. Bu projeyi de inşallah yakın zamanda sonuçlandırıp ikincisini de nisan ayında başlatacağız. Üniversitelere de duyuruyoruz." diye konuştu.

Tüm projeleri inanarak yaptıklarını dile getiren Boyraz, "Hayalini kurmadığınız hiçbir şeyin hikayesini de yazamazsınız. İnanıyorum ve güveniyorum ki bir sonraki süreçlerde buradan çok başarılı akademik ünvana sahip olan kişiler çıkacak. Bu kardeşlerimiz ticarette, bürokraside ve siyasette çok başarılı olacak. Siyasi görüşünüz, düşünceniz, inancınız, renginiz ne olursa olsun ülkeye olan sevdanız olsun yeterlidir. O sevdanız olursa saatte 350 kilometre hız yapacak treni de işte buradakiler yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Boyraz, daha sonra Türkiye'nin ulaşım ve altyapıda geldiği yeri anlatan sunum yaptı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da Türkiye'nin bugünkü ulaşım ve altyapıdaki geldiği seviyeye işaret ederek, "Eskiden bir vasıtayı sollamak için uzun süre beklerdik, kazalar yol kusurlarından kaynaklanırdı. Yol, medeniyettir. Türkiye çağ atladı, bunu yaşayarak biliyoruz. Gençlerimiz bu dönemin öncesini bilmiyorlar ama bu programda öğrenecekler." şeklinde konuştu.

Konferansın ardından Zorlu, Boyraz'a hediye takdim etti.

Kaynak: AA

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