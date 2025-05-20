Gençlerin Suça Yönelimi Tartışıldı

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, suça sürüklenen gençlere yönelik, "Bugün bir genç iş bulamıyor, geleceğe dair umut taşıyamıyor, devletiyle bağ kuramıyorsa, kendisini okulda değersiz sokakta ise kral gibi hissediyorsa burada sistemsel bir kopuş var demektir. Bu çocuğa ceza değil şefkat gereklidir. Ayağına pranga değil, elinden tutabileceği bir fırsat sunmak gerekir. Eğer bugün bu Meclis gençliğini suçtan, şiddetten ve umutsuzluktan koruyamazsa yarın suç bu Meclis'i bile koruyamaz hale getirir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin gençlerin suça yönelmelerinin önlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması için verdiği öneri reddedildi. Önerinin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk şunları söyledi:

"Artık günübirlik pansuman tedbirler yetersizdir"

"Ne yazık ki gelecek neslimizi kaybetmek üzereyiz. Ülkenin dört bir yanında her geçen gün artan adli vakalar artık münferit olaylar olmaktan çıkmış toplumsal bir krize dönüşmüştür. Suç, yalnızca güvenlik güçlerinin meselesi değildir, derin bir sosyolojik yaradır. Eğitim sisteminden kopmuş ailesinde güven ve sevgi bulamamış, ekonomik sıkıntılarla kuşatılmış her çocuk potansiyel bir risk altındadır. Bugün okula devamsızlık yapan bir çocuk yarın gasp suçuna karışabilir. Bugün sigara deneyen bir genç yarın uyuşturucu kullanabilir. Bu döngüyü kırmak hepimizin sorumluluğudur. Bu mesele çok katmanlı bir yaklaşımla ele alınmalıdır. TBMM çatısı altında gençlerin suça sürüklenme nedenlerinin derinlemesine incelenerek bilimsel ve veri temelli bir yaklaşım sergileyecek bir Meclis araştırma komisyonu kurulmasını öneriyoruz. Artık günübirlik pansuman tedbirler yetersizdir.

Bugün bir genç iş bulamıyor, geleceğe dair umut taşıyamıyor, devletiyle bağ kuramıyorsa, kendisini okulda değersiz sokakta ise kral gibi hissediyorsa burada sistemsel bir kopuş var demektir. Bu çocuğa ceza değil şefkat gereklidir. Ayağına pranga değil, elinden tutabileceği bir fırsat sunmak gerekir. Eğer bugün bu Meclis gençliğini suçtan, şiddetten ve umutsuzluktan koruyamazsa yarın suç bu Meclis'i bile koruyamaz hale getirir."

"Umudu kırılan gençler artık bu ülkede nefes alamıyor"

CHP grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ise şunları söyledi:

"Bu sorunun cevabı açık; geleceği elinden alınmış, emeği değersizleştirilmiş, sesi kısılmış, düşünceleri bastırılmış bir gençlik var. Bu gençler suç işlemiyor, suça itiliyor. Bugün Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 23. Kadınlarda bu oran yüzde 30'u aşıyor. Her genç üç kadından biri ne eğitimde ne işte çalışıyor. Umudu kırılan, geleceği belirsizleştirilen gençler artık bu ülkede nefes alamıyor. Özgürlükten korkan bu sistem, gençliğin sesini kıstıkça ülkenin en enerjik, en üretici kuşağı ya göç yollarına ya da çetelerin kucaklarına itiliyor. Liyakat yerine sadakatin egemen olduğu bu düzende gelecek planı yapamayan gençler ya köşesine çekiliyor ya da bir aidiyet arıyor. Bu aidiyeti her zaman bir siyasi parti ya da sivil toplum örgütünde bulamıyor ne yazık ki. Bir suç örgütünde, mafya çetesinde, uyuşturucu ağında bulabiliyor. Bugün yalnızca emniyetin getirdiği rakamlarla bu konuyu konuşamayız. Bu mesele sadece bir güvenlik meselesi değil, bu mesele toplumsal bir travma, demokrasi sorunudur. Ülkeden göç etmek isteyen gençlerin oranı yüzde 70'lere dayandı. Sebep; özgür olmama, geleceksizlik, güvencesizlik ve bu yalnızca beyin göçü değil bir duygusal kopuş. Suça sürüklenen gençlik sizin siyasi tercihlerinizin net sonucudur. Bu Meclis gerçekten gençleri düşünüyorsa artık suçtan bahsetmek kadar onu oluşturan iklimi de konuşmak zorundadır."