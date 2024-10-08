Gençlik Merkezi, Öğrencilerle Buluştu

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri, ilkokul öğrencileriyle buluştu.

Merkezin gençlik liderleri ile gönüllüler, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında 23 Nisan İlkokulu'nu ziyaret etti.

Katılımcılar, sohbet ettikleri öğrencilerle müzik eşliğinde eğlendi, oyunlar oynadı.

Gençlik lideri Yunus Emre Tufan, çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.