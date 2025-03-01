Gene Hackman ve Eşi Ölü Bulundu - Son Dakika
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Gene Hackman ve Eşi Ölü Bulundu

Hollywood yıldızı Gene Hackman ve eşi evlerinde ölü bulundu, soruşturma devam ediyor.

01.03.2025 09:16
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Hollywood yıldızı Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Santa Fe İlçesi Şerifi Adan Mendoza, düzenlediği basın toplantısında, çiftin "büyük ihtimalle dokuz gün önce öldüğünü" belirterek, ölümlerine yönelik soruların "halen cevapsız" kaldığını söyledi.

Aktör Hackman'ın kalp pilinin incelendiğini kaydeden Mendoza, cihazın son kaydedilen "aktif durumunun" 17 Şubat olduğunun anlaşıldığını aktararak, bunun, aktörün o tarihte öldüğünü gösterdiğini dile getirdi.

Mendoza, çiftin karbonmonoksit zehirlenmesinden ölmelerinin "pek olası olmadığını" ifade ederek, her ikisinde de "karbonmonoksit zehirlenmesine" dair izlerin negatif çıktığını bildirdi.

İlk bulguların herhangi bir dış travma belirtisine işaret etmediğini ve "suç" belirtisi göstermediğini anlatan Mendoza, toksikoloji sonuçlarını almanın üç ay ya da daha uzun sürebileceğini kaydetti.

Mendoza, çiftin ölü bulundukları evin içi ya da dışında gözetleme kamerası olmadığını aktararak, dedektiflerin, "çiftle en son kimin ve ne zaman temas kurduğunu" anlamaya çalıştığını söyledi.

Mendoza, "Bir zaman çizelgesi oluşturmaya çalışmak için telefon görüşmeleri, kısa mesajlar, telefonundaki fotoğraflar dahil cep telefonu verilerini analiz edeceğiz" dedi.

Köpeği de ölü bulunmuştu

New Mexico'daki Santa Fe Bölge Şerifliğinden 26 Şubat'ta, 95 yaşındaki aktörün ve 63 yaşındaki eşinin ölümünü doğrulayan açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın evlerinde ölü bulunduğu, polisin olaya ilişkin soruşturma yürüttüğü kaydedilmişti.

İlk aşamada cinayet şüphesinin olmadığının değerlendirildiği bildirilen açıklamada, evdeki köpeğin de ölü bulunduğu belirtilmişti.

Hackman, 1971 yapımı "The French Connection" filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını almıştı.

Hackman'ın rol aldığı 100'den fazla film arasında, John Grisham'ın 1996 tarihli romanının uyarlaması olan film Runaway Jury, Francis Ford Coppola imzalı The Conversation, Wes Anderson'ın yönettiği The Royal Tenenbaums gibi yapımlar bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gene Hackman ve Eşi Ölü Bulundu - Son Dakika

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