Genel Tarım Sayımı Duyuruldu - Son Dakika
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Genel Tarım Sayımı Duyuruldu

Cumhurbaşkanlığı, tarım sektörünün durumu için Genel Tarım Sayımı başlatacak.

10.05.2025 00:40
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı, Türkiye genelinde tarım sektörünün güncel durumunun tespiti ve sürdürülebilir tarım politikalarının oluşturulması amacıyla Genel Tarım Sayımı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre, sayım Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

"Genel Tarım Sayımı ile İlgili 2025/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede şu ifadeler yer alıyor:

"Günümüzde tarım politikaları, tüketicilere yeterli ve güvenli gıda temin etme ve üreticiler için belirli bir gelir düzeyi sağlamanın yanında tarımsal faaliyetlerin iklim ve çevre üzerindeki baskısının yönetilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu politikaların planlanabilmesi ve etkinliğinin izlenebilmesi için doğru ve sağlıklı bir istatistik altyapısına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla yapılan tarım sayımı; tarım sektörünün yapısına ilişkin verilerin toplanması, işlenmesi ve dağıtımı amacıyla yapılan istatistiksel bir çalışmadır.

Tarımsal üretimden nihai tüketiciye kadar uzanan gıda arz zincirinin, tüm tarafların refahını artıracak biçimde doğru, güncel ve detaylı veriler üzerine inşa edilerek kapsamlı politikalarla yönetilmesi amacıyla; tarım sektörüne ilişkin verilerin temin edilerek sürdürülebilir bir kayıt sistemi kurulması için genel tarım sayımı yapılacaktır.

Genel tarım sayımı, Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) arasında akdedilen "Genel Tarım Sayımına İlişkin Protokol" hükümlerine göre mezkür Bakanlık ve TÜİK iş birliğinde, hem kayıtlılık ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmaların sonuçlandırılması, hem de güncel saha verilerinin elde edilmesi hedefleri göz önüne alınarak iki aşamada gerçekleştirilecektir. Birinci aşamada mevcut idari kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin belirlenmesi ve bu araziler üzerinde tarımsal faaliyette bulunan tarımsal işletmelerin tespiti, ön tarama faaliyetleri, soru formları ve veri giriş programlarının hazırlanması, bilgilendirme, eğitim ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek; ikinci aşamada birinci aşamada elde edilen bilgiler esas alınarak, uluslararası gereklilikler ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen değişkenlere ilişkin veriler (tarımsal işletmeler, işgücü, bu işletmelerin tasarrufunda bulunan tarım arazileri, hayvan, tarımsal alet ve makinalar vb.) TÜİK tarafından 2025 yılı içerisinde tam sayım ve örnekleme yolu ile sahadan derlenecektir.

Bu itibarla, genel tarım sayımı yapılmasına ilişkin olarak bundan sonraki süreçte TÜİK tarafından yayımlanacak Genel Tarım Sayımı Uygulama Rehberi'nde belirtilen esaslar ve çıkarılacak genelgeler çerçevesinde hareket edilecek, faaliyetlerin herhangi bir aksamaya mahal verilmeksizin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanmasını sağlamaya yönelik her türlü destek ve yardım başta mülki idare amirleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanacaktır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim."

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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