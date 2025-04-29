Genelkurmay Başkanı Gürak'tan Kore Ziyareti

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyarette bulunduğu Kore Cumhuriyeti'nde Army Tiger Tugayı'nda incelemelerde bulundu. Gürak, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Salih Murat Tamer ve Kore Cumhuriyeti Askeri Ataşeliği'ni ziyaret etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın, Kore Cumhuriyeti'ne yaptığı resmi ziyarete ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Resmi ziyaret kapsamında gittiği Kore Cumhuriyeti'nde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Army Tiger Tugayında incelemelerde bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi sayın Salih Murat Tamer ve Kore Cumhuriyeti Askeri Ataşeliğini ziyaret etmiştir" denildi.
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