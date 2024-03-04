Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Gambiya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mamat Oa Cham ile bir araya geldi.
Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Tümgeneral Mamat Oa Cham'ı Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşıladı.
İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Genelkurmay Başkanı onur kıtasını selamladı.
Genelkurmay başkanları, törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2023 yılında gerçekleştirdiği operasyonlar ve denetimler sonucunda asayiş olaylarında düşüş yaşandı. Yapılan uygulama ve operasyonlarda 9 bin 75 aranan şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan 43 kişi terör örgütüne üye olmak suçundan işlem gördü. Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda silah, uyuşturucu, tütün ürünleri, kaçak akaryakıt ve diğer yasa dışı malzemeler ele geçirildi. Suçların aydınlatılma oranı da oldukça yüksek oldu. Hırsızlık olaylarında yüzde 21,4, yağma suçlarında ise yüzde 8,9 düşüş yaşandı.
On bir ayın sultanı ramazanın geleneği olan mahyalar, İstanbul'daki camilere asılmaya başlandı. Osmanlı Devleti'nde başlayan bu geleneğin son mahyacısı olan Kahraman Yıldız ve ekibi, İstanbul'da Eyüpsultan Camisi'nin minarelerine mahyaları asmaya başladı. Bu yılın tema olarak belirlenen 'ramazan ve ahiret bilinci' doğrultusunda yazılan mahyalar, camilerin süsü olacak. Yıldız, mesleğini 50 yıldan fazladır sürdürdüğünü ve İstanbul'daki selatin camilerine mahya asacaklarını belirtti. Mahyaların asırlardır Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırıldığını ve bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını söyleyen Yıldız, mesleğinin son ustası olmak istemediğini ve yeni arkadaşların bayrağı devralmasını umduğunu ifade etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Güney Ege ile Batı Akdeniz'in bazı kesimleri için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ve ormanda kaybolan 3 kişi, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. 11 kişilik gruptan ayrılan 3 kişi, saatler süren arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda bulundu.
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