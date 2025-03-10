General Kurilla'nın Orta Doğu Ziyareti - Son Dakika
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General Kurilla'nın Orta Doğu Ziyareti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Kurilla, İsrail, Ürdün, Suriye ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.

10.03.2025 23:13
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(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, 5-8 Mart tarihlerinde Orta Doğu'da İsrail, Ürdün, Suriye ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Korgeneral Kurilla, İsrail'de askeri ilişkileri derinleştirme ve bölgesel güvenlik durumunu görüşmek üzere üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Ürdün'de, ABD ile Ürdün arasındaki savunma ilişkilerini güçlendirmeyi ele alırken, Suriye'de IŞİD'e karşı mücadeledeki son durumu değerlendirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) resmi X hesabından yapılan duyuru ile General Michael Erik Kurilla, 5-8 Mart tarihlerinde İsrail, Ürdün, Suriye ve Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği bildirildi. General Michael Erik Kurilla'nın İsrail ziyaretinde askeri ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Ürdün'de, ABD ile Ürdün arasındaki savunma ilişkilerini güçlendirme konuları görüşülürken, Suriye'de ise IŞİD'e karşı mücadeledeki son durumu değerlendirdi.

Kurilla'nın Suudi Arabistan'da ziyaretinde ise, Suudi ve Yemenli liderlerle bölgesel güvenlik tehditlerini ve Husilerle mücadele konusunda işbirliğini görüştü.

Kaynak: ANKA

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