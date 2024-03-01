George Galloway, Rochdale'deki ara seçimi kazandı

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İngiltere'nin Rochdale bölgesinde yapılan milletvekili ara seçimini, Muhafazakar Parti ve İşçi Partisinin Gazze konusundaki duruşunu eleştiren ve seçimi "Gazze referandumu" kabul eden tecrübeli siyasetçi George Galloway kazandı.

Milletvekili Tony Lloyd'un ölümüyle boşalan Avam Kamarasındaki Rochdale sandalyesi için bugün Manchester yakınlarındaki bölgede ara seçim yapıldı.

İşçi Partisinin yüzde 40'ı aşan bir oranla 14 binden fazla oy alarak seçilen Lloyd yerine aday gösterdiği, ancak daha sonra antisemitik ifadeleri nedeniyle desteğini çektiğini açıkladığı Azhar Ali, bugün yapılan seçim sonunda oyların yüzde 7'sini alabildi.

Ülkede iktidarda bulunan Muhafazakar Partinin adayı Paul Ellison yüzde 12 oy alırken, bağımsız aday David Tully yüzde 21 oyla ikinci sırada yer aldı.

Rochdale'de seçimi, 1987'den beri 3 farklı partide 4 farklı bölgeyi temsil eden George Galloway, yüzde 40'a yakın bir oyla 12 binin üzerinde seçmenin desteğini alarak kazandı.

Galloway, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı zafer açıklamasında, İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ı hedef alarak, "Keir Starmer, bu Gazze için. İşgal altındaki Gazze'de sürmekte olan felaketin yaşanmasında, teşvik edilmesinde ve örtbas edilmesinde oynadığınız rolün bedelini ağır şekilde ödeyeceksiniz." dedi.

Galloway, seçimde "Rochdale ve Gazze için George Galloway" pankartlarıyla propaganda yapmıştı. Rochdale seçimini "Gazze referandumu" olarak kabul eden Galloway, seçmenleri İşçi Partisinin Gazze konusundaki duruşunu protesto etmeye çağırmıştı.