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Gercüş'te Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları Kapsamında Futbol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Gercüş'te Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları Kapsamında Futbol Turnuvası Düzenlendi

Gercüş ilçesinde, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasına 14 takım katıldı. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Torlak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Soyvural tarafından kupa takdim edildi. Kaymakam Öztaş, turnuvaya katılan takımlara ve kurumlara teşekkür etti.

Gercüş\'te Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları Kapsamında Futbol Turnuvası Düzenlendi
26.12.2023 - 14:50,
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Gercüş'te Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla kurumlar arası futbol turnuvası yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasına 14 takım katıldı.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Torlak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Soyvural tarafından kupa takdim edildi.

Kaymakam Öztaş, turnuvaya katılan takımlara ve kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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