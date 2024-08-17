Gercüş'te etçil dev çekirge görüntülendi - Son Dakika
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Gercüş'te etçil dev çekirge görüntülendi

Batman'ın Gercüş ilçesinde görülen etçil dev çekirge vatandaşları şaşırttı. Gercüş Çukur Çeşme Mahallesinde bir tarlada yaklaşık 25 santim uzunluğundaki dev etçil çekirgeyi gören çiftçiler, çekirgeyi görüntülemeye başladı. İlk defa bu büyüklükte bir çekirge gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Etçil çekirgeyi bir süre cep telefonlarıyla görüntüleyen vatandaşlar, daha sonra çekirgeyi bostan tarlasından çıkararak doğaya saldı. Bostan tarlasında çalışan çiftçilerden Süleyman Öner, 'Şuanda gördüğünüz bu çekirge gördüğünüz bütün çekirgelerden farklı ve büyüktür. Nedenini soracak olursanız bu etçil bir çegirgedir. Gördüğünüz gibi et ile besleniyor. Bostan tarlasında çalışırken aniden bu çekirgeyi gördük yani çok büyük olduğunu görünce çok şaşırdık o zaman da arkadaşlarımız mangal için et hazırlıyorlardı bir parça önüne attığımız zaman yediğini fark ettik. Bilmiyorduk tesadüfen öğrendik ama bu çekirgeler zararsızdır. Tarladaki ürünlere zarar vermiyorlar gördüğünüz yerde de zarar vermeyin bu çekirgelere, bunlar zararsız hayvanlardır' dedi.

17.08.2024 11:09
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Gercüş'te etçil dev çekirge görüntülendi

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde görülen etçil dev çekirge vatandaşları şaşırttı. Gercüş Çukur Çeşme Mahallesinde bir tarlada yaklaşık 25 santim uzunluğundaki dev etçil çekirgeyi gören çiftçiler, çekirgeyi görüntülemeye başladı.

İlk defa bu büyüklükte bir çekirge gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Etçil çekirgeyi bir süre cep telefonlarıyla görüntüleyen vatandaşlar, daha sonra çekirgeyi bostan tarlasından çıkararak doğaya saldı. Bostan tarlasında çalışan çiftçilerden Süleyman Öner, "Şuanda gördüğünüz bu çekirge gördüğünüz bütün çekirgelerden farklı ve büyüktür. Nedenini soracak olursanız bu etçil bir çegirgedir. Gördüğünüz gibi et ile besleniyor. Bostan tarlasında çalışırken aniden bu çekirgeyi gördük yani çok büyük olduğunu görünce çok şaşırdık o zaman da arkadaşlarımız mangal için et hazırlıyorlardı bir parça önüne attığımız zaman yediğini fark ettik. Bilmiyorduk tesadüfen öğrendik ama bu çekirgeler zararsızdır. Tarladaki ürünlere zarar vermiyorlar gördüğünüz yerde de zarar vermeyin bu çekirgelere, bunlar zararsız hayvanlardır" dedi.

Kaynak: İHA

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