Gerede Çayı İçin Gıyabi Cenaze - Son Dakika
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Gerede Çayı İçin Gıyabi Cenaze

Gerede Çayı İçin Gıyabi Cenaze

Bolu'da Gerede Çayı'ndaki kirlilik için mahkemede duruşma yapıldı, protesto ve cenaze namazı düzenlendi.

20.05.2025 17:29
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BOLU'da, 10 yılı aşkın süredir kirliliğin yaşandığı Gerede Çayı'na ilişkin idare mahkemesinde ilk duruşma görüldü. Duruşmanın ardından Gerede Çayı Temiz Aksın Platformu üyeleri, yaşanan kirliliğe tepki göstermek için adliye önünde Gerede Çayı'nın öldüğünü temsilen gıyabi cenaze namazı kıldı.

Gerede ilçesinde Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların evsel ve sanayi atıklarını arıtmadan Gerede Çayı'na deşarj etmesi nedeniyle 10 yılı aşkın süredir kirlilik yaşanıyor. Artan balık ve hayvan ölümlerinin de olduğu çay, Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar 288 kilometre boyunca, 100'ü aşkın köyde kirlilik ve kokuya neden oluyor. Fabrikalardan kimyasal atıklara defalarca ceza kesilmesine rağmen Bolu Çayı ile birleşerek Yenice Irmağı adıyla Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e boşalan Gerede Çayı'ndaki kirliliğin önüne geçilemedi. Oluşan kirli su ve koku vatandaşların yaşam koşullarını da olumsuz etkiliyor. Kirlilikle ilgili Bolu İdare Mahkemesi tarafından dava açıldı.

Bolu İdare Mahkemesi'nde bugün görülen davaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen Avukat Nurcan Bayrı, mağdurların Avukatı Yakup Sakip Okumuşoğlu ve kirliliğin etkilediği köylerde yaşayan vatandaşlar katıldı. Mahkeme heyeti köyde yaşayan mağdurları dinledi. Mağdurların dinlenmesinin ardından duruşma ertelendi. Duruşmanın ardından Bolu Adalet Sarayı önünde toplanan Gerede Çayı Temiz Aksın Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı.

Gerede ilçesine bağlı Akçaşehir köyünde oturan Mustafa Halıcı, çayda oluşan kötü kokunun hayatlarını olumsuz etkilediği ifade ederek, "Tarımla, hayvancılıkla uğraşıyorum 20 baş hayvanım var. Bu sudan içen herhangi bir hayvan veterinerlik oluyor. Biz nefes alamaz duruma geliyoruz bu pislikten dolayı. Yani defaten bunun çözüm yollarını biz aradık. Bu süreç devam ediyor yani, bir dövizin yeşiline odaklanmışlar çevrenin yeşilini kimse görmüyor. Benim yaşamımı etkiliyor. Benim köyümde 4 tane kanser vakası çıktı. Yani ölüme mi terk edileyim ben? Ben kime başvuracağım, nerede adalet arayacağım?" dedi.

Grup adına konuşan Avukat Yakup Şakip Okumuşoğlu, "Ne yazık ki organize sanayi bölgesi içerisindeki arıtma sistemleri ya yeterli değil ya çalışmıyor ya da inşa halinde. Fakat her gün, her saniye o organize sanayi bölgesindeki üretimden kaynaklanan atık sular hiçbir arıtmaya tabi tutulmadan Gerede Çayı'na akıtılıyor. Bu atık sular bildiğimiz normal evsel atık sular değil. Deri sanayisinin işlenmesi, derinin yumuşatılması, tabakalanması noktasında kullanılan kimyasallar, azot var içerisinde. Değişik bileşikleriyle ve son derece kimyasal ve kanserojen bir madde bu. İnsanlar nefes alamaz hale gelmiş durumda. Artık köylerini terk etme noktasına geldiler. Halen sorduğumuzda; 'Arıtma tesisi yapmaktayız, yapacağız. Bugün devreye girecek, yarın devreye girecek' şeklinde yürüyen bir süreç var" dedi.

Basın açıklamasının ardından grup bidonlarda bulunan Gerede Çayı'ndan doldurulmuş kirli suyu gösterdi. Grup, üzerinde Gerede Çayı yazılı tabutla, Gerede Çayı'nın öldüğünü temsilen gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gerede Çayı İçin Gıyabi Cenaze - Son Dakika

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