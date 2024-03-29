Germencik Kaymakamı öğrencilerle iftar programında buluştu

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Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Ortaklar Fen Lisesi pansiyonundaki öğrencilerle iftar yapan Kaymakam Gülenç, ramazan ayının ülke ve İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

İftar sonrası İlçe Müftüsü Selman Çoşkun tarafından öğrencilerin derslerinde başarılı olması için dua edildi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Coşkun Parlakyalçın, İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Uğur Çelik de katıldı.