Gerze\'de Anız Yangını Söndürüldü

Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Yaykıl köyü Tiryaki Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Gerze Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.
