Sinop'un Gerze ilçesinde otomobilin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
S.C. idaresindeki 34 GSF 987 plakalı otomobil, Sinop Caddesinde kaldırıma çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Ö.C. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gerze'de Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?