Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada bir çocuk yaralandı.
E.Ç. idaresindeki 57 ACJ 650 plakalı motosiklet, Köşk Mahallesi Salih Usta Caddesi'nde M.Ş'nin kullandığı bisikletle çarpıştı.
Kazada bisiklet sürücüsü M.Ş. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gerze'de Motosiklet-Bisiklet Çarpışması - Son Dakika
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