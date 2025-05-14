Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
E.O. idaresindeki 57 ACE 488 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Sinop Caddesi'nde D.S. idaresindeki 57 EE 345 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gerze'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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