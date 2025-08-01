Sinop'un Gerze ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
A.B. idaresindeki 34 CPK 874 plakalı otomobil, ilçe merkezi Sinop Caddesi üzerinde R.K'nin kullandığı 55 NU 081 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan 55 NU 081 plakalı otomobilde bulunan G.K, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gerze'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?