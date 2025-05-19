Geyve\'de Kaza: 2 Yaralı

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde kamyonetin cipe arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-650 kara yolunun Karaçam Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sakarya yönüne giden N.C. (54) idaresindeki 54 ACU 772 plakalı kamyonet, aynı yöne giden T.T. (38) kontrolündeki 48 DG 652 plakalı cipe arkadan çarptı. Kazada 2 sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü N.C., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sakarya yönünde uzun araç kuyrukları oluşan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık yarım saat sonra yeniden normale döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.