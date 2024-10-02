Geyve\'de Yangın: 3 Evi Yaktı

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan ardından iki eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Camikebir Mahallesi Paşa Sokak'ta yabancı uyrukluların ikamet ettiği K.B'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Evdeki kişiler tahliye edildi.

Yangın, bir süre sonra yanda bulunan S.T'ye ait iki katlı eve sıçradı. Burada mahsur kalan iki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İki evin çatısının çöktüğü yangında alevler, buradaki restore edilmiş iki katlı tarihi evin çatısına da ulaştı.

Geyve ve Pamukova itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 evde hasar oluştu.