Geyve'de Yem Yüklü TIR Devrildi

SAKARYA Geyve ilçesinde yem yüklü TIR devrildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan Sakarya- Bilecik kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında D-650 kara yolu Şerefiye Mezarlığı önünde meydana geldi. Adapazarı'ndan Pamukova ilçesindeki bir tavuk çiftliğine yem götüren İ.B.'nin (47) kullandığı 54 AEC 112 plakalı TIR, önünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 RB 006 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Sakarya- Bilecik yolu ulaşıma kapandı. Kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol, TIR'ın ve yola yayılan yemin kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER: Ahmet ERDEM/GEYVE (Sakarya),