Giessen'de Yeni Cami Temeli Atıldı - Son Dakika
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Giessen'de Yeni Cami Temeli Atıldı

Giessen\'de Yeni Cami Temeli Atıldı
26.05.2025 15:39
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DİTİB tarafından inşa edilecek cami, çok amaçlı merkez işlevi görecek ve toplumsal diyalogu güçlendirecek.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Giessen kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından yapımı planlanan cami ve külliyenin temeli törenle atıldı.

DİTİB Giessen Dernek Başkanı Ercan Demirci, törende yaptığı konuşmada, yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik arsada, 650 kişinin ibadet edebileceği cami kompleksinde çok amaçlı etkinlik salonu, din görevlisi lojmanları, eğitim amaçlı 6 sınıf, öğrenci yurdu ve otoparkın yer alacağını söyledi.

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu, bugün burada atılan temelin, tüm Almanya'da birlikte yaşamın güçlendirilmesi bakımından önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Giessen Türk toplumunun, tamamen kendi olanaklarıyla cami inşa etmesinin kendilerini buraya ait hissettiklerinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Akdevelioğlu, "Giessen Türk toplumunun diğer dinlerin mensupları ve diğer Müslüman cemaatle birlikte barış içinde yaşama iradesi gösterdiğini görmekten de mutluluk duyuyorum." şeklinde konuştu.

"Bu yapı çok yönlü bir merkez olacaktır"

Giessen Büyükşehir Belediye Başkanı Frank-Tilo Becher de "Bugün burada sadece bir ibadethanenin açılışını yapmıyoruz. Bu yapı aynı zamanda eğitim, ilim, yardımlaşma ve çalışma için de hizmet verecek çok yönlü bir merkez olacaktır." dedi.

Cami ve külliyenin ibadet yeri olmanın ötesinde toplumsal misyon taşıdığına işaret eden Becher, yapının komşularla, kent halkıyla, farklı dini topluluklarla, gençlerle ve akademi dünyasıyla köprü görevi üstleneceğini vurguladı.

Becher, "Giessen, bir üniversite kentidir. Bu külliye de bu bağlamda bilime ve toplumsal diyaloğa katkı sunacak bir merkez olacaktır." ifadelerini kullandı.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey de temeli atılan caminin sadece taştan bir yapı olmayacağını, tefekkürün ve maneviyatın mekanı, aynı zamanda hoşgörünün, eğitimin ve sosyal sorumluluğun da merkezi olacağını ifade etti.

Şehir yöneticileri başta olmak üzere projeye destek veren herkese teşekkür eden Kuzey, "Bu cami, kökeni, yaşı, inancı ya da geçmişi ne olursa olsun insanları bir araya getiren buluşma merkezi olacaktır. Bu caminin Giessen şehrindeki tüm insanların hasbihal ettiği iletişim merkezi haline gelmesini umuyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde protokol üyeleri tarafından caminin temeline ilk harç atıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giessen'de Yeni Cami Temeli Atıldı - Son Dakika

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