Gilan Havalimanı Yabancı Uçuşlara Açıldı

İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletinin havalimanının yaklaşık bir 1 ay sonra yabancı uçuşlara yeniden açıldığı bildirildi.

Gilan Havalimanı Genel Müdürü Muhsin Mir Hüseyni, Gilan'daki Serdar Cengel Havalimanı'nın uluslararası uçuşları gerçekleştirmek için gerekli altyapı ve standartlara sahip olduğunu ve ilk uçuşun dün Bağdat'a gerçekleştirildiğini duyurdu.

Hüseyni, "Gilan'ın havalimanındaki yabancı uçuşlar, dayatılan savaşın ardından normale döndü." dedi.

İranlı yetkili, kısa süre içinde Gilan'dan Rusya'nın Astrahan kentine düzenli seferler de başlatılacağını aktardı.