Gina Carano, Disney'e dava açtı - Son Dakika
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Gina Carano, Disney'e dava açtı

Gina Carano, Disney\'e dava açtı

Sosyal medya paylaşımları 'antisemitik' olarak yorumlanan ve 'The Mandalorian' dizisinden çıkarılan Gina Carano, Disney ve Lucasfilm yapım şirketine dava açtı. Carano, kullandığı ifadelerin çarpıtıldığını savunarak işine devam etmek istediğini belirtti. Elon Musk'ın da hukuki yardım sağladığı oyuncu, davasını görünür kılma fırsatı için teşekkürlerini iletti.

07.02.2024 12:29
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Sosyal medya paylaşımları "antisemitik" olarak yorumlanan ve "The Mandalorian" dizisinden çıkarılan Amerikalı oyuncu Gina Carano, Disney'e dava açtı.

The New York Times'ın haberine göre, Carano, Disney ve Lucasfilm yapım şirketine dava açtı.

Sosyal medya paylaşımının "antisemitik" görüşler içerdiği öne sürülmesinin ardından 2021'de yer aldığı "The Mandalorian" dizisinin kadrosundan çıkarılan Carano, X sosyal medya platformundan açıklamada bulundu.

Carano, "Bugün benim için önemli bir gün." paylaşımında bulunarak, Disney ve Lucasfilm'e dava açtığını duyurdu.

Kullandığı ifadelerin kendisini "şeytanlaştırmak" için çarpıtıldığını savunan oyuncu, işine kaldığı yerden devam etmek istediğini kaydetti.

X'in sahibi Elon Musk'ın kendisine hukuki yardım sağladığını da aktaran Carano, "Elon Musk'a ve X'e, davamı görünür kılma fırsatı verdikleri için minnettarım ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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The New York Times, Elon Musk, Medya, Sinema, Magazin, Güncel, Son Dakika

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