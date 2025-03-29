Gine'de Eski Cumhurbaşkanı Camara Af Aldı - Son Dakika
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Gine'de Eski Cumhurbaşkanı Camara Af Aldı

Moussa Dadis Camara, stadyum katliamındaki rolü nedeniyle affedildi. Sağlık sorunları etkili oldu.

29.03.2025 06:16
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Gine'de 2009'daki stadyum katliamındaki rolü nedeniyle "insanlığa karşı suç işlemekten" 20 yıl hapse mahkum edilen eski Cumhurbaşkanı Moussa Dadis Camara, Cumhurbaşkanı Mamadi Doumbouya tarafından affedildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü General Amara Camara tarafından ulusal televizyonda okunan kararnamede, 61 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Camara'nın sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı affından faydalandığı kaydedildi.

Başkent Konakri'de, 28 Eylül 2009'da bir stadyumda toplanan on binlerce kişi, o dönem ülkeyi yöneten Camara'ya, bir sonraki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaması çağrısında bulunmuştu.

Güvenlik güçlerinin kalabalığa müdahalesi sonucu yaşanan izdihamda 157 kişi yaşamını yitirmiş, en az 109 kadının da tecavüze uğradığı ortaya çıkmıştı.

Stadyum katliamındaki rolü nedeniyle "insanlığa karşı suç işlemekten" suçlu bulunan Camara, Temmuz 2024'te yapılan yargılamada 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

Camara, o tarihten bu yana Konakri'deki bir cezaevinde bulunuyordu.

Askeri darbeyle 23 Aralık 2008'de başa gelen Camara, 3 Aralık 2009'a kadar yönetimde kalmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gine'de Eski Cumhurbaşkanı Camara Af Aldı - Son Dakika

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