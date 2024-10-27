Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Kent Lokantası\'nın Açılışını Gerçekleştirdi

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, kısa bir süre önce yapımına başladığı Kent Lokantası'nı hizmete açtı. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Gönül istiyor ki, vatandaşlarımız her lokantada yemek yiyebilecek güce sahip olsun ve kent lokantaları kapansın. Hep beraber el ele vererek o günleri de görmek için çalışacağız" dedi.

Giresun Belediyesi, Kent Lokantası'nı hizmete açtı. Dar gelirli vatandaşların sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyattan yemek yemesi için açılan Kent Lokantası, Belediye Ek Hizmet Binası'nın zemin katında hizmet verecek. Ekonomik fiyatlarla sağlıklı ve güvenilir yemek sunma hedefiyle açılan lokanta aynı anda 40 misafir ağırlayacak ve yemekler 75 TL'den satılacak. Hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında açık olacak Kent Lokantası'nda ilk günün menüsü pancar çorbası, et sote, pilav, kadayıf, ayran ve su olarak servis edildi.

Açılışa TBMM Katip Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Kervanlar, Borkça Belediye Başkanı Ercan Orhan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem, Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Coşkun, Kabataş Belediye Başkanı Bülent Güney, Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır, Espiye Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Öztürk ve Soğukpınar Belediye Başkanı Mustafa Eyice'nin yanı sıra, Giresun Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis Üyeleri, birim müdürleri, STK'lar siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Kent Lokantası sadece yemek mekanı değil, aynı zamanda sosyal dayanışmanın bir sembolü olacak"

Belediye Başkanı Fuat Köse açılışta yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin de art arda hayata geçirdiği Kent Lokantası'nı Giresun'da da açmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Köse, "Bugün burada, şehrimize kazandırdığımız Kent Lokantası'nın açılışında bir araya geldik. Hemşehrilerimize lezzetli yemekleri en uygun fiyata sunmanın heyecanı ve mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. Kent Lokantası sadece yemek mekanı değil, aynı zamanda sosyal dayanışmanın bir sembolü olacak. Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler vatandaşların üzerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmek amacıyla çalışıyor. Gönül istiyor ki, vatandaşlarımız her lokantada yemek yiyebilecek güce sahip olsun ve kent lokantaları kapansın. Hep beraber el ele vererek o günleri de görmek için çalışacağız" diye konuştu.

Başkan Köse konuşmasında hiçbir siyasi ayrım yapmadığını da belirterek kente hizmet için birlik ve beraberlik mesajı verdi. Diğer yandan, Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe de birer konuşma yaparak, Kent Lokantası'nı hayata geçirdiği için Başkan Fuat Köse'ye teşekkür ettiler ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sosyal belediyecilik ve insana dokunur proje anlayışıyla çalıştığını dile getirdiler.