Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Zabıta Müdürlüğü ile denetim yaptı - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Zabıta Müdürlüğü ile denetim yaptı

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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte halk sağlığını koruma ve tüketici haklarına destek olma amacıyla denetim gerçekleştirdi. Denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürünler ile etiket kontrolü yapıldı.

22.08.2024 15:05  Güncelleme: 15:10
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(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle denetime çıktı.

Başkan Köse'nin öncülüğünde Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile gerçekleştirilen denetimde, halk sağlığını koruma ve tüketici haklarına destek olma amacıyla son kullanma tarihi geçmiş ürünler ile etiket kontrolü yapıldı. Marketlerde detaylı kontroller gerçekleştirilirken, işletmelerin etiket ve kasa fiyat kontrolü de sağlandı.

Köse, denetim sırasında yaptığı açıklamada, halkın sağlığını ve ekonomisini her şeyin üstünde tuttuklarını vurguladı. Tüketici haklarının korunması için denetimlerin devam edeceğini belirten Köse, "Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için bu tür denetimlere ağırlık veriyoruz. Zabıta ekiplerimiz ile birlikte esnaflarımızı bilinçlendirmek ve kurallara uyulmasını sağlamak adına bu denetimlere devam edeceğiz" dedi.

Başkan Köse, kurallara titizlikle uyan marketlere de teşekkür ederek, "Hem halkımızın sağlığı hem de işletmelerimizin itibarı açısından bu kontroller son derece önemli. Kurallara uyan ve topluma saygılı olan her marketlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Köse, denetimlerin sadece cezalandırmaya yönelik olmadığını, aynı zamanda bilinçlendirme ve toplumu koruma amacı taşıdığını sözlerine ekledi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Zabıta Müdürlüğü ile denetim yaptı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Zabıta Müdürlüğü ile denetim yaptı - Son Dakika

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