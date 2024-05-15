Giresun Belediyesi Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Giresun Belediyesi Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Giresun Belediyesi, şehrin çeşitli noktalarında altyapı ve üstyapıyı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kaldırım tamiratı ve yenileme işlemleri yapılırken, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri de içme suyu ve kanalizasyon tamiratı gerçekleştiriyor.

15.05.2024 14:40
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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi ekipleri, şehrin çeşitli noktalarında altyapı ve üstyapıyı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Hacısiyam Mahallesi sahil yürüyüş yolunda kaldırım tamiratı, Aksu Mahallesi Aksu Caddesi'nde kaldırım yenileme, Hacısiyam Mahallesi Öz Sokak'ta kaldırım tamiratı, Gemilerçekeği Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde kaldırım tamiratı ve Botanik Park'ta granit taşı tamiratı yapılıyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ise Teyyaredüzü Mahallesi Samanyolu Caddesi'nde içme suyu şebeke tamiratı ve Aksu Mahallesi Pazar Caddesi'nde kanalizasyon tamiratı gerçekleştiriliyor.

Belediye yetkilileri, planlama dahilinde çalışmaların devam ettiğini ve aciliyeti bulunan yerlerin ön planda tutulduğunu bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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