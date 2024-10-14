Giresun Belediyesi'nden Hijyen ve Fiyat Denetimi

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, halk sağlığını korumak ve ticari faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için şehir genelindeki işletmeleri denetledi. Denetimlerde, hijyen kurallarına, işletme ruhsatlarına, fiyat etiketlerine ve ürün gramajlarına bakıldı.

Giresun Belediyesi ekipleri, marketler, fırınlar, kasaplar, pastaneler ve manavlar olmak üzere pek çok işletmeyi denetledi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde hijyen kuralları, işletme ruhsatları, fiyat etiketleri ve ürün gramajları incelendi. Denetim sırasında, ürünlerin hijyen koşullarına uygunluğu, çalışanların kişisel hijyen standartlarına uyup uymadığı ve iş yerinin genel temizliği gibi unsurlar dikkatle kontrol edildi. Tüketicilerin en büyük şikayetlerinden biri olan fiyat etiketi hilelerine karşı da inceleme yapıldı. İşletmelerin raflarında yer alan tüm ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edildi ve etiketlerde belirtilen fiyatların kasa fiyatlarıyla uyumlu olup olmadığı denetlendi. Yetkililer, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları ve şikayetlerini Zabıta Müdürlüğü'ne bildirmelerinin önemine dikkat çekerek, toplumsal duyarlılığın bu denetimlerin etkinliğini artıracağını vurguladı.