Giresun'da 100. Yıl Atatürk Koşusu Düzenlenecek - Son Dakika
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Giresun'da 100. Yıl Atatürk Koşusu Düzenlenecek

Giresun ve Altınordu Belediyeleri iş birliğiyle 19 Eylül'de düzenlenecek 47 kilometrelik 'Atatürk Koşusu', Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bölgeye gelişinin 100. yılını kutlamak amacıyla gerçekleştirilecek. Katılım herkese açık, koşu Giresun liman girişinden başlayacak.

17.09.2024 11:27  Güncelleme: 12:26
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(GİRESUN)- Altınordu Belediyesi ve Giresun Belediyesi iş birliğiyle 19 Eylül'de 'Atatürk Koşusu' düzenlenecek.

KoşuyORDU Trail Running takımının desteğiyle organize edilen 47 kilometrelik koşuya, Giresun Maraton Kulübü de katılacak. Koşunun başlayacağı liman girişi ile plajlar bölgesi arasındaki güzergahta isteyen herkesin Maraton Kulübü sporcuları ile birlikte koşuya dahil olabileceği bildirildi. 19 Eylül Perşembe günü koşulacak Atatürk Koşusu, Giresun liman girişinden saat 09.00'da başlayıp, Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan İlkadım Anıtı önünde saat 14.30'da sona erecek.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, yüksek sayıda katılım beklediklerini belirterek, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bölgemize teşriflerinin 100'üncü yılını kutluyoruz. Altınordu ve Giresun Belediyeleri iş birliğinde anlamlı bir etkinliğe imza atıyoruz. 19 Eylül 1924'te aynı gün içerisinde hem Giresun'u hem de Ordu'yu ziyaret eden Ata'mızın yolunda 47 kilometrelik bir 100'üncü Yıl Atatürk Koşusu gerçekleştiriyoruz" dedi.

Başkan Köse, ilgi duyan herkesi 19 Eylül günü koşuya katılmaya davet etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun'da 100. Yıl Atatürk Koşusu Düzenlenecek - Son Dakika

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