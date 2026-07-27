Giresun'da Boğulma Tehlikesi
Denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altında.
Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Güre Mahallesi sahilinde denize giren İ.Y. (15), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan çocuk, bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.
Giresun Prof. Dr. İlham Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
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