Giresun'da Çiftçilere Damla Sulama Malzemesi Dağıtıldı - Son Dakika
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Giresun'da Çiftçilere Damla Sulama Malzemesi Dağıtıldı

Damla sulama sistemi malzemeleri Giresun'da 15 üreticiye dağıtıldı, eğitimler verildi.

27.03.2025 14:16
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Giresun'da çiftçilere damla sulamada kullanılmak için malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı desteği ile yağmur hasadıyla elde edilen suların depolanması ve tarımsal sulamada kullanılması amacıyla damla sulama sistemi malzemeleri 15 üreticiye dağıtıldı.

Ayrıca üreticilere mevcut seralarında kullanacakları damla sulama sistemiyle ilgili eğitim verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, yaptığı açıklamada, yürütülen bu çalışmanın iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlayacağını belirterek, üretilen ürünlerin katma değerinin artırılması ve su kaynaklarının etkin kullanımının da amaçlandığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da Çiftçilere Damla Sulama Malzemesi Dağıtıldı - Son Dakika

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