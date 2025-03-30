Giresun'da Geleneksel Bayramlaşma Programı Düzenlendi

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, geleneksel bayramlaşma programını, Belediye Başkanı Fuat Köse'nin makamında yaptı. Ziyaretçilerini eşi ile karşılayan Köse, "Halkımızın kazasız, belasız, sağlıklı ve huzurlu bayram geçirmelerini temenni ediyor, herkesin bayramını kutluyorum" dedi.

Giresun Belediyesi'nde bayramın ilk günü yapılan geleneksel bayramlaşma etkinliği, Başkan Fuat Köse'nin makamında düzenlendi. Ziyaretçilerini Eşi Nalan Köse ile karşılayan Köse, herkesin bayramını kutladı.

Bayramlaşma programına, belediye ve il genel meclisi üyeleri, siyasi parti, sendika ve meslek odası temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve belediye personeli katıldı.

"Sağlıklı ve huzurlu bayram geçirmeleri temenni ediyorum"

Başkan Köse katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Bizler gelenekleri görenekleri olan bir toplumuz. Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Huzur içerisinde idrak ettiğimiz ramazan ayının en güzel hediyesi olan Ramazan Bayramı vesilesiyle hemşehrilerimizle bir kez daha bir aradayız. Halkımızın kazasız, belasız, sağlıklı ve huzurlu bayram geçirmeleri temenni ediyor, herkesin bayramını kutluyorum" dedi.