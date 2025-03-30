Giresun'da Geleneksel Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Giresun'da Geleneksel Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Giresun Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın ilk günü geleneksel bayramlaşma etkinliğini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Fuat Köse, halkın bayramını kutlayarak, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için dilekte bulundu.

30.03.2025 16:17  Güncelleme: 16:50
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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, geleneksel bayramlaşma programını, Belediye Başkanı Fuat Köse'nin makamında yaptı. Ziyaretçilerini eşi ile karşılayan Köse, "Halkımızın kazasız, belasız, sağlıklı ve huzurlu bayram geçirmelerini temenni ediyor, herkesin bayramını kutluyorum" dedi.

Giresun Belediyesi'nde bayramın ilk günü yapılan geleneksel bayramlaşma etkinliği, Başkan Fuat Köse'nin makamında düzenlendi. Ziyaretçilerini Eşi Nalan Köse ile karşılayan Köse, herkesin bayramını kutladı.

Bayramlaşma programına, belediye ve il genel meclisi üyeleri, siyasi parti, sendika ve meslek odası temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve belediye personeli katıldı.

"Sağlıklı ve huzurlu bayram geçirmeleri temenni ediyorum"

Başkan Köse katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Bizler gelenekleri görenekleri olan bir toplumuz. Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Huzur içerisinde idrak ettiğimiz ramazan ayının en güzel hediyesi olan Ramazan Bayramı vesilesiyle hemşehrilerimizle bir kez daha bir aradayız. Halkımızın kazasız, belasız, sağlıklı ve huzurlu bayram geçirmeleri temenni ediyor, herkesin bayramını kutluyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun'da Geleneksel Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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