Giresun\'da Güvenlik Toplantısı

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Giresun'da ağustos ve eylül verilerini kapsayan güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Valilik Salonunda düzenlenen toplantıda, Giresun'da terör örgütlerine, destekçilerine ve ilişki içinde bulunanlara karşı tavizsiz bir mücadele yürüttüklerini söyledi.

Terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 26 operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini belirten Serdengeçti, ayrıca firari durumda olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY mensubu 2 kişinin de yakalanarak cezaevine teslim edildiğini kaydetti.

Serdengeçti, Giresun'da güncel olarak 4 bin 427 düzenli göçmen bulunduğunu anımsatarak, "Ağustos ve eylül aylarında göçmen kaçakçılığına yönelik 4 operasyon gerçekleştirildi. 4 düzensiz göçmen yakalandı, 49 düzensiz göçmen sevk edildi ve 2 düzensiz göçmen de sınır dışı edildi." dedi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 76 operasyonda 70 şüphelinin gözaltına alındığını vurgulayan Vali Serdengeçti, 14 şüphelinin tutuklandığını, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

Organize suçlarla mücadele kapsamındaki 3 operasyonda 14 kişinin gözaltına alındığını dile getiren Serdengeçti, 8 kişinin tutuklandığını, 6 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildiğini aktardı.

Vali Serdengeçti, kaçakçılıkla mücadele kapsamında da 18 operasyon gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"6 kişi gözaltına alındı ve 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu operasyonlarda silah imalathanesi, 6 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 44 fişek, 1 av tüfeği, 10 şarjör, 257 bin 940 makaron, 170 litre alkollü içki, 4 bin 834 emtia, 298 paket sigara, 43 elektronik sigara, 45 paket pipo tütünü ve 22 kilogram tütün ele geçirildi. Yakalanan bu malzemelerden dolayı 785 bin 766 lira değerinde vergi kaybı da önlenmiş oldu."

Mali suçlarla mücadele kapsamındaki 27 operasyonda 24 şüpheliye işlem yapıldığını belirten Serdengeçti, operasyonlar neticesinde 3 belge, cep telefonları ve dijital materyallerin ele geçirildiğini vurguladı.

Serdengeçti, ağustos ve eylülde 3267 asayiş olayı gerçekleştiğini anlatarak, "Kolluk personellerimizin yoğun çalışmalarıyla bu hadiselerin aydınlatılma oranı, takibi gereken olaylarda yüzde 99,75, topluma karşı suçlarda yüzde 98,7, millete ve devlete karşı suçlarda yüzde 97,9, kişilere karşı suçlarda yüzde 96,45, mal varlığına karşı suçlarda yüzde 82,2'den ibarettir." diye konuştu.

Emniyet ve jandarma birimlerince 324 bin 344 şahsın sorgulandığının altını çizen Serdengeçti, hapis cezaları bulunan 146 kişinin tutuklandığını söyledi.

Serdengeçti, 2 siber suçlarla mücadele operasyonunda gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklandığını, 225 sosyal medya hesabına yönelik çalışma yapıldığını ve terörle iltisaklı olduğu değerlendirilen 132 sosyal medya hesap kullanıcısının tespit edildiğini aktardı.

Trafik olaylarında 148 bin 821 aracın kontrol edildiğini aktaran Serdengeçti, "Bu araç sürücülerinden 3 bin 196'sına cezai işlem uygulanmış olup, 1840 araç ise trafikten menedilmiştir. Ağustos ve eylül aylarında maalesef 2 ölümlü kaza ve 243 yaralanmalı kaza meydana gelmiş olup, toplamda 413 vatandaşımız yaralanmış ve 4 vatandaşımız da vefat etmiştir." dedi.

Serdengeçti, Giresun Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca 486 saat deniz devriyesi ve 214 saat kara devriyesinin icra edildiğini söyledi.

Ekiplerce 236 deniz aracının ve 4 ticari geminin kontrolünün yapıldığını belirten Serdengeçti, 21 deniz aracında ÖTV'siz yakıtın usulsüz kullanımına ilişkin denetim ve kontroller gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Yasadışı su ürünleri avcılığıyla mücadele kapsamında 11 kişiye idari para cezası uygulandığını ifade eden Serdengeçti, yasa dışı su ürünleri avcılığında kullanıldığı tespit edilen algarna donanımı ve 24 kilogram balığa el konulduğunu kaydetti.

Serdengeçti, plaj denetimleri kapsamında 4 boğulma vakasının yaşandığına işaret ederek, "7 vatandaşımız sağ olarak kurtarılmış ve maalesef 3 vatandaşımız da vefat etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.