Giresun'da iki araç çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
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Giresun'da iki araç çarpıştı: 9 yaralı

Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

16.08.2024 19:18
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Giresun'un Dereli ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.

İlçenin Çalca köyünde Enver Bayram yönetimindeki 28 ED 081 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönde seyreden Sıtkı Uzun idaresindeki 34 GIN 172 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Sevim Bayram, Ayşe ve Hakan Tosun, Menşure Salman, Büşra Aydın Uzun, Selma Manap ve Merve Aydın yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelerde sevk edildi.

Kaynak: AA

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