Giresun'da jandarma 109 okulda denetim yaptı, 480 servis aracı kontrol edildi - Son Dakika
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Giresun'da jandarma 109 okulda denetim yaptı, 480 servis aracı kontrol edildi

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Giresun\'da jandarma 109 okulda denetim yaptı, 480 servis aracı kontrol edildi
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Giresun Valiliği, jandarmanın sorumluluk bölgesindeki 109 okulda denetim, devriye ve trafik kontrolü yaptığını bildirdi. 14 Eylül-14 Ekim'de bin 366 asayiş devriyesi, 298 habersiz denetim ve 480 okul servis aracı kontrolü gerçekleştirildi.

Giresun'da jandarma ekiplerince 109 okulda güvenlik denetimi yapıldığı bildirildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla jandarma sorumluluk bölgesindeki 109 okulda denetim, devriye, trafik kontrolü ve bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 14 Eylül-14 Ekim tarihlerinde okul ve çevrelerinde bin 366 asayiş devriyesi ile 298 habersiz denetim yapıldığı, 480 okul servis aracının kontrol edildiği kaydedildi.

Jandarma ekiplerinin okul yönetimleri, aileler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürüttüğü çalışmaların, eğitim öğretim dönemi boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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