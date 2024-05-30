Giresun'da KKKA hastalığından 6 kişi sağlığına kavuştu, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun'da KKKA hastalığından 6 kişi sağlığına kavuştu, 1 kişi hayatını kaybetti

Giresun\'da KKKA hastalığından 6 kişi sağlığına kavuştu, 1 kişi hayatını kaybetti

Giresun'da bu yıl KKKA hastalığı tanısı konulan 7 kişiden 6'sının sağlığına kavuştuğu, bir kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi. Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hastalığın bölgede hala önemini koruduğu vurgulandı. Giresun'da mayıs ayı sonu itibarıyla toplam 7 KKKA vakası tespit edildiği belirtilirken, hastalığa yakalanan 6 kişinin tedavilerinin ardından sağlığına kavuştuğu, bir kişinin ise hayatını kaybettiği ifade edildi. Açıklamada, KKKA hastalığına karşı korunma ve erken tanı konularına dikkat edilmesinin önemine vurgu yapıldı. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nün, vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına yönelik eğitimlerini sürdürdüğü belirtilirken, vatandaşların korunma önlemlerine uymalarının ve şüpheli durumlarda hemen sağlık kuruluşuna başvurmalarının önemine dikkat çekildi.

30.05.2024 21:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tanısı konulan 7 kişiden 6'sının sağlığına kavuştuğu, bir kişinin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hastalığın bölgede ve Giresun'da hala önemini koruduğu vurgulandı.

Bu yıl mayıs ayı sonu itibarıyla kentte toplam 7 KKKA vakası tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu vakaların 3'ünün Çamoluk, 2'sinin Alucra ve 2'sinin Şebinkarahisar ilçelerinde görüldüğü belirtildi.

Hastalığa yakalanan 7 kişiden 6'sının tedavilerinin ardından sağlığına kavuştuğu ifade edilen açıklamada, bir kişinin ise hayatını kaybettiği kaydedildi.

KKKA hastalığının hala gündemde olduğunun altı çizilen açıklamada, korunma ve erken tanı konularına azami dikkat gösterilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, Giresun İl Sağlık Müdürlüğünün, bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi mart ayından itibaren özellikle KKKA hastalığı açısından yüksek riskli ilçelerden başlamak üzere, hem vatandaşlara hem de sağlık çalışanlarına yönelik eğitimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Vatandaşların korunma önlemlerine uymalarının ve şüpheli bir durumda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarının, KKKA kaynaklı ölümleri önlemek adına büyük önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, "Hastalığın yayılmasını engellemek ve can kayıplarını önlemek için tüm halkımızın bu konuda duyarlı olmasını ve gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü, halkın sağlığını korumak için çalışmalarına kararlılıkla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Giresun Valiliği, Giresun, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da KKKA hastalığından 6 kişi sağlığına kavuştu, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:15 Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT’ten açıklama Gözaltı fotoğrafları da ortaya çıktı Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT'ten açıklama! Gözaltı fotoğrafları da ortaya çıktı
20:47 Cinsel istismar davasında Ender Saraç’ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum
20:10 Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı
19:43 İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail’e ait 10 gemiyi vurdu İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu
18:14 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor Bakanlık iddiayı doğrulayıp “tasarruf“ vurgusu yaptı Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı
22:16 Aziz Yıldırım, “imzayı attı“ demişti Jose Mourinho’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım Aziz Yıldırım, "imzayı attı" demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
21:17 Arda Turan Eyüpspor’a istiyordu Oliveira, transfer iddiasına cevabını sosyal medyadan verdi Arda Turan Eyüpspor'a istiyordu! Oliveira, transfer iddiasına cevabını sosyal medyadan verdi
20:46 HÜDA PAR’dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın HÜDA PAR'dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın
19:53 İmzaların atılması an meselesi Beşiktaş, ilk transferini bitirdi İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, ilk transferini bitirdi
19:51 Skandal Filistin yorumu sonrası Everest Yayınları Azra Kohen’le yollarını ayırdı Skandal Filistin yorumu sonrası Everest Yayınları Azra Kohen'le yollarını ayırdı
19:36 Eskişehir’de 18 Yıl Önce İşlenen Cinayet Aydınlatıldı Eskişehir'de 18 Yıl Önce İşlenen Cinayet Aydınlatıldı
19:33 Fenerbahçe’de seçim, yeterli çoğunluk sağlanmadığı için 8-9 Haziran’a ertelendi Fenerbahçe'de seçim, yeterli çoğunluk sağlanmadığı için 8-9 Haziran'a ertelendi
19:20 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 22:38:08. #1.12#
SON DAKİKA: Giresun'da KKKA hastalığından 6 kişi sağlığına kavuştu, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement