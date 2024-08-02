Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan biri çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ardahan köyünde Elif Turhan Yavuz (46) yönetimindeki 28 YG 226 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 50 metrelik şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Mine Su Yavuz (13) ve Tuğrul Yavuz (50) yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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