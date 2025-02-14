Giresun'da Sevgililer Günü'nde 14 Çift Evlendi

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi Evlendirme Memurluğu, Sevgililer Günü'nde 14 çiftin nikahını kıydı. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Mutluluklarına ortak olduğumuz çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Giresun Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla en yoğun günlerinden birini yaşadı. Belediye Evlendirme Memurluğu'na başvuran 14 çiftin nikahı, Sevgililer Günü'nde kıyıldı.

Günler öncesinden randevu alıp gerekli belgelerini tamamlayan çiftler, hayatlarını birleştiren imzayı attılar. Evlilik tarihi için Sevgililer Günü'nü tercih eden çiftler, "En sonunda beklediğimiz 14 Şubat geldi. Çok mutluyuz" dedi.

"Mutluluklarına ortak olduğumuz çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum"

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ise "Bildiğiniz gibi her 14 Şubat'ta evlendirme memurluklarında çok ciddi yoğunluklar yaşanır. Bu anlamlı günü kendilerine unutulmaz kılmak isteyen çiftler, daha çok bugünü kendilerine nikah tarihi olarak seçerler. Mutluluklarına ortak olduğumuz çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.